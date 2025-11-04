Евгений Наумов поздравил краснодарцев с Днем народного единства

В сложные времена краснодарцы поддерживают друг друга — и в годы Великой Отечественной войны, и сейчас, когда идет СВО. Горожане объединились, помогают передовой, плетут сети, отправляют за «ленточку» теплые вещи, собирают гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса.