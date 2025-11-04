Ричмонд
Евгений Наумов поздравил краснодарцев с Днем народного единства

В Краснодаре проживают представители более 120 национальностей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Краснодара поздравил жителей и гостей города с Днем народного единства. Евгений Наумов отметил, что в столице Кубани проживают представители более 120 национальностей.

«Здесь оберегают традиции и чтят память о героях. Именно в преемственности поколений и единстве — наша сила», — рассказал руководитель.

В сложные времена краснодарцы поддерживают друг друга — и в годы Великой Отечественной войны, и сейчас, когда идет СВО. Горожане объединились, помогают передовой, плетут сети, отправляют за «ленточку» теплые вещи, собирают гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса.

«Желаю нашей Родине процветания и мира!» — написал Наумов в своих соцсетях.