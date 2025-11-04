Подмосковье вошло в топ-3 регионов по развитию экономики замкнутого цикла

Московская область заняла второе место в рейтинге регионов России по развитию экономики замкнутого цикла. Реализация таких программ отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Первое место заняла Москва, опередив Подмосковье на один балл благодаря развитой сервисной экономике и системе общественного транспорта. Третье место досталось Татарстану, который активно модернизирует производства в ходе перехода к циркулярной экономике.
В экспертно-аналитической платформе «Инфрагрин» отметили, что при оценке учитывали рациональное управление отходами, вовлечение вторсырья в оборот, экологическую ситуацию в регионе и меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Подмосковье выделяется развитой инфраструктурой переработки отходов, включая строительные и сносные материалы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.