Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

«В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну, наша сила и залог нашей будущей победы. С Днем народного единства!» — сказал Медведев в видео, опубликованном в его telegram-канале. Политик отметил историческую значимость этой даты для укрепления государственности. По его словам, сплоченность общества остается важным фактором развития России в современных условиях.