Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

Медведев обратился к россиянам.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем народного единства. В своем обращении он подчеркнул, что единство всех народов страны является залогом будущих побед.
«В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну, наша сила и залог нашей будущей победы. С Днем народного единства!» — сказал Медведев в видео, опубликованном в его telegram-канале. Политик отметил историческую значимость этой даты для укрепления государственности. По его словам, сплоченность общества остается важным фактором развития России в современных условиях.
День народного единства отмечается в России 4 ноября и является официальным выходным днем, установленным федеральным законом в 2005 году. Праздник приурочен к событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков и положило конец Смутному времени.