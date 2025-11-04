Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце: она может спровоцировать магнитные бури

На Солнце произошла вспышка, относящаяся к предпоследнему классу мощности. Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, событие класса М3.5 было зарегистрировано утром 4 ноября.
Специалисты уточнили, что вспышка зафиксирована в 04:48 по московскому времени в группе солнечных пятен под номером 4274. Явление наблюдалось в рентгеновском диапазоне и продолжалось 25 минут.
Ученые напомнили, что солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения на пять категорий. Классы обозначаются латинскими буквами A, B, C, M и X. Минимальный уровень A0.0 соответствует мощности излучения 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. С каждым следующим классом мощность увеличивается в десять раз.
Такие вспышки часто сопровождаются выбросами солнечного вещества. Облака плазмы, достигая нашей планеты, способны вызывать магнитные бури в земной магнитосфере.
Немногим ранее KP.RU публиковал прогноз магнитных бурь на период с 3 по 9 ноября. Сообщалось, что особенно острой ситуация станет 7 числа. Тогда будет серьезная, хотя и кратковременная буря. При этом остальные дни пройдут в «зеленой», безопасной зоне.