Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце: она может спровоцировать магнитные бури

Немногим ранее KP.RU публиковал прогноз магнитных бурь на период с 3 по 9 ноября. Сообщалось, что особенно острой ситуация станет 7 числа. Тогда будет серьезная, хотя и кратковременная буря. При этом остальные дни пройдут в «зеленой», безопасной зоне.