Ушёл из жизни известный на всю Россию журналист из Омской области

Скончался российский журналист Иван Лаптев, о чем сообщила его супруга Татьяна Карева изданию «Известия».
Иван Лаптев родился в 1934 году в деревне Сладкое Омской области. Вырос в многодетной семье после потери отца на фронте. После завершения обучения в университете он начал свою карьеру в качестве преподавателя в СибАДИ.
Его путь в журналистике начался в 1964 году. Лаптев работал в таких изданиях, как «Советская Россия» и «Правда», где занимал пост заместителя главного редактора. С 1984 по 1990 год он возглавлял газету «Известия», а в период с 1990 по 1991 год был председателем совета Союза Верховного Совета СССР.
Лаптев имел степень доктора философских наук и был награжден множеством государственных наград, включая орден Октябрьской революции и орден Трудового Красного Знамени.
Опытный журналист скончался на 92-м году жизни в больнице.