Ушёл из жизни известный на всю Россию журналист из Омской области

Его путь в журналистике начался в 1964 году. Лаптев работал в таких изданиях, как «Советская Россия» и «Правда», где занимал пост заместителя главного редактора. С 1984 по 1990 год он возглавлял газету «Известия», а в период с 1990 по 1991 год был председателем совета Союза Верховного Совета СССР.