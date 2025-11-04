Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушёл из жизни известный на всю Россию журналист из Омской области

Ивана Лаптева не стало на 92-м году жизни.

Источник: Om1 Омск

Скончался российский журналист Иван Лаптев, о чем сообщила его супруга Татьяна Карева изданию «Известия».

Иван Лаптев родился в 1934 году в деревне Сладкое Омской области. Вырос в многодетной семье после потери отца на фронте. После завершения обучения в университете он начал свою карьеру в качестве преподавателя в СибАДИ.

Его путь в журналистике начался в 1964 году. Лаптев работал в таких изданиях, как «Советская Россия» и «Правда», где занимал пост заместителя главного редактора. С 1984 по 1990 год он возглавлял газету «Известия», а в период с 1990 по 1991 год был председателем совета Союза Верховного Совета СССР.

Лаптев имел степень доктора философских наук и был награжден множеством государственных наград, включая орден Октябрьской революции и орден Трудового Красного Знамени.

Опытный журналист скончался на 92-м году жизни в больнице.