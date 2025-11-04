Экс-губернатор, миллиардер и Олимпийский чемпион: знаменитые пермяки, родившиеся в ноябре

Экс-губернатор Олег Чиркунов не является коренным пермяком — родился он в городе Кировск Мурманской области. За его плечами — два высших образования, служба в КГБ и работа в торговом представительстве в Швейцарии. В Прикамье имя Чиркунова неизменно ассоциируется с торговой сетью «Семья», которая позже была продана федеральной сети «Лента». В разные годы он являлся депутатом законодательного собрания Пермской области, был сенатором СФ от своего региона. Пермским краем Чиркунов руководил с 2004 по 2012 годы. 15 ноября экс-главе Прикамья исполнится 67 лет.