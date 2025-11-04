Бананоед, аксолотль и эублефары: каких экзотических животных продают в Кургане. Фото

Для любителей пушистиков в продаже есть бурундуки за 9,9 тысяч рублей. Правда малыша предлагают приобрести с доставкой из столицы. «Продаются малыши бурундуков возрастом 4−6 месяцев. Доставка из Москвы в Курган за 22 часа. Они игривы, кушают с рук и подходят для жизни в квартире и доме». Также в объявлении сообщается, что можно снимать классные видео со зверьком и вести блог в соцсетях. После покупки предоставляется инструкция по уходу и питанию. Продавец в комментариях к отзывам поясняет, что кормить бурундука нужно разнообразно, а не одними семечками. Такому животному нужно обязательно давать солевой камень или мел для восполнения кальция.