Бананоед, аксолотль и эублефары: каких экзотических животных продают в Кургане. Фото

В Кургане продают экзотических животных с ценой от одной тысячи рублей.
В Кургане можно приобрести необычных питомцев, которые наверняка подарят радость и новые эмоции всем членам семьи. Однако стоит помнить, что все эти животные требуют особого ухода, сбалансированного рациона и чуткого внимания, чтобы они могли чувствовать себя комфортно и жить долго. Редакция URA.RU сделала подборку милейших существ с сайта популярных объявлений.
Бананоед, который любит сверчков.
Бананоед размером с ладонь уже взрослый и питается специальным пюре.
Самый дорогой из подборки — двухгодовалый бананоед. Его стоимость 17,5 тысяч рублей. В объявлении сообщается, что реснитчатый геккон бананоед лилливайт — самец. «Он отлично жил в группе с двумя самками и хорошо ест живых и замороженных сверчков, зофобасов с пинцета и специальное пюре. Есть так же большой террариум с наполнением, фон, миски, укрытия, лианы. За отдельную плату». Продавец готов ответить на вопросы и предоставить дополнительные фотографии.
Аксолотль в аквариуме при правильном уходе может прожить до 15 лет.
Рыба-лунтик — он же аксолотль.
На продажу выставлены сразу несколько аксолотлей. Цена — от одной тысячи рублей. В народе такого питомца называют рыба-лунтик, но на самом деле это неотеническая личинка некоторых видов хвостатых земноводных, которая никогда не повзрослеет. «Важно помнить, что аксолотль не переносит неправильной аэрации, аэратор должен быть с мелкими пузырьками, и важно контролировать температуру воды. Приемлемая температура в аквариуме должна быть не выше 18 градусов Цельсия». Продавцы отмечают, что в целом, в уходе аксолотль неприхотлив.
Малыши эублефара пока живут в третьем микрорайоне Заозерного.
Малыши эублефары, родом из Кургана.
Эти трехмесячные ящерки, выведены в местных домашних условиях. Эублефары отличаются расцветкой и другими особенностями, которые обозначены в объявлении такими специфическими словами как: «танжерин», «лизард» и «нормал». «Цена зависит от расцветки, начинается от 3,5 тысяч рублей. Животные моего разведения, продаются только в готовые условия». В соседний Екатеринбург хозяин готов отправить ящерицу бесплатно.
Курганцам бурундука обещают прислать в хорошем состоянии из Москвы.
Бурундук домашний — звезда интернета.
Для любителей пушистиков в продаже есть бурундуки за 9,9 тысяч рублей. Правда малыша предлагают приобрести с доставкой из столицы. «Продаются малыши бурундуков возрастом 4−6 месяцев. Доставка из Москвы в Курган за 22 часа. Они игривы, кушают с рук и подходят для жизни в квартире и доме». Также в объявлении сообщается, что можно снимать классные видео со зверьком и вести блог в соцсетях. После покупки предоставляется инструкция по уходу и питанию. Продавец в комментариях к отзывам поясняет, что кормить бурундука нужно разнообразно, а не одними семечками. Такому животному нужно обязательно давать солевой камень или мел для восполнения кальция.