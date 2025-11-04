Нарколог Исаев рассказал о рисках при «согревании» алкоголем на морозе

Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев в беседе с RT отметил, что алкоголь действительно вызывает кратковременное ощущение тепла за счёт расширения периферических сосудов. При этом кровь активнее циркулирует ближе к коже, что формирует ложное ощущение комфорта. Однако в это время организм теряет тепло изнутри, и температура внутренних органов начинает снижаться. На морозе такая реакция способна привести к незаметному переохлаждению, поскольку притупляется чувствительность и замедляются естественные защитные механизмы.