Нарколог Исаев рассказал о рисках при «согревании» алкоголем на морозе

C наступлением холодов некоторые люди тянутся к горячительным напиткам вроде глинтвейна, грога или пунша, рассчитывая согреться. Однако, как напоминают специалисты, такая привычка может оказаться крайне опасной.
Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев в беседе с RT отметил, что алкоголь действительно вызывает кратковременное ощущение тепла за счёт расширения периферических сосудов. При этом кровь активнее циркулирует ближе к коже, что формирует ложное ощущение комфорта. Однако в это время организм теряет тепло изнутри, и температура внутренних органов начинает снижаться. На морозе такая реакция способна привести к незаметному переохлаждению, поскольку притупляется чувствительность и замедляются естественные защитные механизмы.
По словам специалиста, именно из-за употребления спиртного зимой нередко фиксируются случаи обморожений и смертельных исходов.
Кроме того, врач подчеркнул, что спиртное в холодный сезон серьёзно нагружает сердечно-сосудистую систему. Организм в норме реагирует на холод сужением сосудов, стремясь сохранить тепло, тогда как алкоголь, наоборот, расширяет их. Резкие колебания тонуса сосудов способны спровоцировать скачки давления, нарушение сердечного ритма и спазмы коронарных и мозговых артерий. Для людей, страдающих гипертонией, атеросклерозом или сердечными заболеваниями, такие изменения могут обернуться гипертоническим кризом, приступом стенокардии, инфарктом или инсультом.
