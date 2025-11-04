Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства

«В Севастополе особенно остро чувствуешь: Родина — это не только земля, но и люди вокруг. Те, кто трудится, строит, защищает, заботится. Все вы — учителя, врачи, моряки, строители, предприниматели, волонтеры — каждый на своем месте делаете что-то очень важное для всех нас. В этом и есть наша настоящая народная сила», — подытожил губернатор.