Тульские студенты встретились с ведущими работодателями региона

Участниками стали более 60 будущих инженеров, математиков и технологов из ведущих институтов ТулГУ. Ключевым событием стал «Профиквиз» — интеллектуальная игра, где работодатели подготовили для студентов реальные профессиональные задачи. Будущие метрологи и энергетики объединились в команды, чтобы вместе решить кейсы от таких компаний, как «Тулэнерго», «Щекиноазот» и «Тулатеплосеть». По итогам встречи самые активные команды получили призы, а все участники — приглашения на стажировки с возможностью совмещения с учебой.