Тульские студенты встретились с ведущими работодателями региона

Студенты Тульского государственного университета (ТулГУ) встретились с представителями 12 крупнейших предприятий области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Тульской области.
Участниками стали более 60 будущих инженеров, математиков и технологов из ведущих институтов ТулГУ. Ключевым событием стал «Профиквиз» — интеллектуальная игра, где работодатели подготовили для студентов реальные профессиональные задачи. Будущие метрологи и энергетики объединились в команды, чтобы вместе решить кейсы от таких компаний, как «Тулэнерго», «Щекиноазот» и «Тулатеплосеть». По итогам встречи самые активные команды получили призы, а все участники — приглашения на стажировки с возможностью совмещения с учебой.
«Такие мероприятия открывают карьерные перспективы для студентов и позволяют работодателям проводить отбор кадров. Уже на выпускных курсах студенты могут устраиваться на стажировки, а после выпуска оставаться на предприятии и продолжать профессиональную деятельность. Таким образом, работодатель получает молодых, активных специалистов, а студенты — опытных наставников, которые помогают им на рабочем месте», — отметила начальник кадрового центра «Работа России» Тулы Айнур Агаларова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.