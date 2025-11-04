Минтруда сказало, могут ли белорусы оформить трудовой отпуск с выходного дня. Подробности привели в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что оформить трудовой отпуск с праздничного выходного дня в Беларуси нельзя. Кроме того, в Минтруда и соцзащиты пояснили, что сотрудник не может отказаться от переноса рабочего дня.
Кстати, Минтруда сказало белорусам о доплатах за работу в праздничные и выходные дни.
Ранее Минтруда сказало, как белорусам оформить выходной для диспансеризации.
Тем временем белорусы будут отдыхать три дня подряд с 7 по 9 ноября 2025.