Минтруда сказало, могут ли белорусы оформить трудовой отпуск с выходного дня

Минтруда объяснило, можно ли оформить трудовой отпуск с выходного дня в Беларуси.

Минтруда сказало, могут ли белорусы оформить трудовой отпуск с выходного дня. Подробности привели в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве уточнили, что оформить трудовой отпуск с праздничного выходного дня в Беларуси нельзя. Кроме того, в Минтруда и соцзащиты пояснили, что сотрудник не может отказаться от переноса рабочего дня.

Кстати, Минтруда сказало белорусам о доплатах за работу в праздничные и выходные дни.

Ранее Минтруда сказало, как белорусам оформить выходной для диспансеризации.

Тем временем белорусы будут отдыхать три дня подряд с 7 по 9 ноября 2025.