Белорусский адвокат сказала, может ли экс-супруг забрать подарки после развода

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Виолетта Дунаева сказала, может ли экс-супруг забрать подарки после развода. Подробности пишет sb.by.
Белоруска сообщила, что после развода бывший супруг хочет забрать подарки. Женщина интересуется у адвоката, как ей быть в такой ситуации. Виолетта Дунаева подчеркнула, что дарение отменить можно только в тех случаях, которые предусмотрены законодательством.
— К ним относятся совершение покушения на жизнь того, кто преподнес подарок, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников, умышленное причинение дарителю телесных повреждений. В других случаях подаренные вещи возврату не подлежат, — заявила адвокат.
