Белорусский адвокат сказала, может ли экс-супруг забрать подарки после развода

Белоруска сообщила, что после развода бывший супруг хочет забрать подарки. Женщина интересуется у адвоката, как ей быть в такой ситуации. Виолетта Дунаева подчеркнула, что дарение отменить можно только в тех случаях, которые предусмотрены законодательством.