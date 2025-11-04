Ричмонд
Белорусский адвокат сказала, может ли экс-супруг забрать подарки после развода

Адвокат сказала белорусам, может ли бывший муж после развода забрать подарки.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Виолетта Дунаева сказала, может ли экс-супруг забрать подарки после развода. Подробности пишет sb.by.

Белоруска сообщила, что после развода бывший супруг хочет забрать подарки. Женщина интересуется у адвоката, как ей быть в такой ситуации. Виолетта Дунаева подчеркнула, что дарение отменить можно только в тех случаях, которые предусмотрены законодательством.

— К ним относятся совершение покушения на жизнь того, кто преподнес подарок, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников, умышленное причинение дарителю телесных повреждений. В других случаях подаренные вещи возврату не подлежат, — заявила адвокат.

