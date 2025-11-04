Ричмонд
«Семья года» из Башкирии обратилась к Радию Хабирову

Победители всероссийского конкурса поблагодарили главу республики.

Источник: Личный архив / Семья Абсатаровых

Семья Абсатаровых из села Русский Юрмаш Уфимского района Башкирии стала героями рубрики Главы республики «Жизнь замечательных людей». Многодетная мама Виктория так прониклась постом Радия Хабирова, что не смогла пройти мимо и не ответить руководителю региона.

«От лица всей нашей семьи выражаем Вам сердечную благодарность за поддержку и внимание! Для нас большая честь представлять Башкортостан на всероссийском уровне и быть услышанными. Спасибо Вам за то, что в нашей республике созданы все условия для развития семейных традиций и малого бизнеса. Ваша вера в нас вдохновляет на новые свершения!», — написала Виктория Абсатарова.

Ранее «Башинформ» писал об Абсатаровых, которые стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года».