Жители Перми заметили лису, гуляющую в районе Гознака

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о нескольких случаях встречи с дикими животными в регионе. В Соликамске медведь гулял по центральным улицам города. А волки терроризируют посёлки в Прикамье, жители жалуются, что зверей не пугают ни люди, ни выстрелы. Также на охотников в Чернушенском округе напала медведица.