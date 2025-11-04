Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Перми заметили лису, гуляющую в районе Гознака

Животное было напугано.

Лису, гуляющую в районе Гознака, заметили пермяки, сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Видео местные жители опубликовали в социальных сетях утром 4 ноября. На нём видно, как дикий зверь бегает по пешеходным дорожкам рядом с перекрёстком улиц Стахановской и Баумана.

Пермяки удивились встрече с лисой и пытались привлечь её внимание. Но животное пыталось спрятаться от людей за деревом.

«Супер, лиса! На Гознаке лиса. Бедная, напуганная, ушки вон поджимает», — комментирует девушка, снимающая видео.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о нескольких случаях встречи с дикими животными в регионе. В Соликамске медведь гулял по центральным улицам города. А волки терроризируют посёлки в Прикамье, жители жалуются, что зверей не пугают ни люди, ни выстрелы. Также на охотников в Чернушенском округе напала медведица.