Жители Перми заметили лису, гуляющую в районе Гознака

Лису, гуляющую в районе Гознака, заметили пермяки, сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».
Видео местные жители опубликовали в социальных сетях утром 4 ноября. На нём видно, как дикий зверь бегает по пешеходным дорожкам рядом с перекрёстком улиц Стахановской и Баумана.
Пермяки удивились встрече с лисой и пытались привлечь её внимание. Но животное пыталось спрятаться от людей за деревом.
«Супер, лиса! На Гознаке лиса. Бедная, напуганная, ушки вон поджимает», — комментирует девушка, снимающая видео.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о нескольких случаях встречи с дикими животными в регионе. В Соликамске медведь гулял по центральным улицам города. А волки терроризируют посёлки в Прикамье, жители жалуются, что зверей не пугают ни люди, ни выстрелы. Также на охотников в Чернушенском округе напала медведица.