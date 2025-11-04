Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Днём народного единства, отметив, что этот праздник имеет глубинный смысл и важен для консолидации общества.
«Напоминает не только о самых непростых днях в истории нашего государства, но и подчеркивает, насколько важны консолидация общества и единство сегодня», — написал спикер в своём канале.
Он отметил, что с 2012 года в отношении России было введено более 30 тысяч санкций. Володин подчеркнул, что такими мерами противники РФ пытаются ослабить, разрушить и захватить страну.
Вместе с тем председатель Госдумы убеждён, что эти планы потерпят крах. По словам спикера, Россия крепнет, преодолевая вызовы.
«Вместе мы всегда побеждали! Вместе победим и сегодня», — добавил Володин.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что День народного единства символизирует единство и сплоченность многонационального народа России. Кроме того, как указал глава государства, этот праздник олицетворяет ответственность граждан за Родину и стремление объединяться ради общих целей.