Медведев назвал единство россиян залогом будущей победы России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства. В видеообращении, размещенном в соцсетях, он назвал единство всех граждан залоом будущей победы России.
«В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну, наша сила, в этом залог нашей будущей победы. С Днем народного единства», — подчеркнул замглавы российского Совбеза.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравлял россиян с Днем народного единства, заявила, что сила России заключается в человечности.
Напомним, сегодня в Кремле пройдет церемония вручения премий и государственных наград.