IT-эксперт Аверьянов: зарядка смартфона с трещинами может стать угрозой

Аверьянов также уточнил, что некачественные адаптеры нередко подают нестабильное напряжение или ток выше допустимых параметров для смартфона. Это, как пояснил эксперт, оказывает прямое воздействие на аккумулятор. Литий-ионные батареи чувствительны к перепадам напряжения и перезаряду, что приводит к нагреву, ускоренной деградации и, хотя и редко, к возгоранию или даже взрыву.