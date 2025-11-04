IT-эксперт Аверьянов: зарядка смартфона с трещинами может стать угрозой

Треснувший корпус адаптера или деформированный разъём зарядного устройства для смартфона может представлять серьёзную угрозу, о чём в беседе с RT рассказал эксперт Антон Аверьянов. По его словам, повреждение может привести к нарушению изоляции и некорректному контролю тока.
Специалист отметил, что использование такой зарядки способно спровоцировать короткое замыкание или перегрев устройства. В худшем случае это создаёт риск возгорания или поражения пользователя электрическим током.
Аверьянов также уточнил, что некачественные адаптеры нередко подают нестабильное напряжение или ток выше допустимых параметров для смартфона. Это, как пояснил эксперт, оказывает прямое воздействие на аккумулятор. Литий-ионные батареи чувствительны к перепадам напряжения и перезаряду, что приводит к нагреву, ускоренной деградации и, хотя и редко, к возгоранию или даже взрыву.
Специалист призвал не игнорировать повреждения зарядных устройств и использовать только сертифицированные адаптеры, чтобы избежать потенциально опасных последствий.
