Толпы горожан вышли на улицы города: как в Екатеринбурге отмечают День народного единства. Онлайн-трансляция

В Екатеринбурге 4 дня отмечается День народного единства. С самого утра на улицы города вышли толпы горожан, чтобы принять участие в Крестном ходе, ради которого перекрыли центр города. Для екатеринбуржцев подготовили массу мероприятий: от бесплатных мастер-классов до дегустации блюд русской кухни. URA.RU в онлайн-режиме рассказывает о том, как проходит празднование в уральской столице.