Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Толпы горожан вышли на улицы города: как в Екатеринбурге отмечают День народного единства. Онлайн-трансляция

В Екатеринбурге 4 дня отмечается День народного единства. С самого утра на улицы города вышли толпы горожан, чтобы принять участие в Крестном ходе, ради которого перекрыли центр города. Для екатеринбуржцев подготовили массу мероприятий: от бесплатных мастер-классов до дегустации блюд русской кухни. URA.RU в онлайн-режиме рассказывает о том, как проходит празднование в уральской столице.

Крестный ход к Храму на Крови стартовал стартовал сегодня утром (архивное фото).

В Екатеринбурге 4 дня отмечается День народного единства. С самого утра на улицы города вышли толпы горожан, чтобы принять участие в Крестном ходе, ради которого перекрыли центр города. Для екатеринбуржцев подготовили массу мероприятий: от бесплатных мастер-классов до дегустации блюд русской кухни. URA.RU в онлайн-режиме рассказывает о том, как проходит празднование в уральской столице.

12:11 Движение в центре Екатеринбурга перекрыли с 11:30. Православные пройдут после богослужения от Свято-Троицкого кафедрального собора (улица Розы Люксембург) до Храма на Крови. Ограничения продлятся до 12:30.