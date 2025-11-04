Shot: певица Любовь Успенская выставила невиданные требования заказчикам

Успенская продолжает давать частные концерты за 5 млн рублей за 45 минут.
Певица Любовь Успенская отказывается выступать без присутствия своей дочери Татьяны Плаксиной на концерте. Она также требует, чтобы организаторы предоставили ее дочери питание и размещение исключительно в формате Ultra All Inclusive.
«Одно из главных требований Успенской — питание и проживание для ее дочери Татьяны Плаксиной. Причем исключительно в формате Ultra All Inclusive», — пишет Life.ru со ссылкой на telegram-канал Shot. По данным источника, 71-летняя артистка продолжает давать корпоративные концерты за пять миллионов рублей за 45-минутное выступление.
Гонорары за концерты перечисляются через стороннюю компанию, где исполнительница не числится ни учредителем, ни директором. Певица требует размещения в президентском люксе бизнес-отеля с несколькими спальнями для себя, дочери и собаки.
В гримерной Успенская настаивает на белом новозеландском вине, 12-летнем виски Macallan, четырех полотенцах (двух белых и двух черных) и охране. После концерта доступ в гримерку запрещен всем, включая охрану. При выполнении всех требований артистка исполняет свои хиты, в том числе «Кабриолет».
Ранее Успенская рассказала, что перенесла срочную операцию на сломанную руку. Она подчеркнула, что перелом был серьезным. Врачи установили ей специальные швейцарские пластины. Певица уже вернулась домой. Из-за операции ей пришлось отменить концерт в Екатеринбурге, который был запланирован на 3 октября. Успенская поблагодарила врачей и уверила, что будет «жива и здорова».