Shot: певица Любовь Успенская выставила невиданные требования заказчикам

Ранее Успенская рассказала, что перенесла срочную операцию на сломанную руку. Она подчеркнула, что перелом был серьезным. Врачи установили ей специальные швейцарские пластины. Певица уже вернулась домой. Из-за операции ей пришлось отменить концерт в Екатеринбурге, который был запланирован на 3 октября. Успенская поблагодарила врачей и уверила, что будет «жива и здорова».