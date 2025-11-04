Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: певица Любовь Успенская выставила невиданные требования заказчикам

Певица Любовь Успенская отказывается выступать без присутствия своей дочери Татьяны Плаксиной на концерте. Она также требует, чтобы организаторы предоставили ее дочери питание и размещение исключительно в формате Ultra All Inclusive.

Успенская продолжает давать частные концерты за 5 млн рублей за 45 минут.

Певица Любовь Успенская отказывается выступать без присутствия своей дочери Татьяны Плаксиной на концерте. Она также требует, чтобы организаторы предоставили ее дочери питание и размещение исключительно в формате Ultra All Inclusive.

«Одно из главных требований Успенской — питание и проживание для ее дочери Татьяны Плаксиной. Причем исключительно в формате Ultra All Inclusive», — пишет Life.ru со ссылкой на telegram-канал Shot. По данным источника, 71-летняя артистка продолжает давать корпоративные концерты за пять миллионов рублей за 45-минутное выступление.

Гонорары за концерты перечисляются через стороннюю компанию, где исполнительница не числится ни учредителем, ни директором. Певица требует размещения в президентском люксе бизнес-отеля с несколькими спальнями для себя, дочери и собаки.

В гримерной Успенская настаивает на белом новозеландском вине, 12-летнем виски Macallan, четырех полотенцах (двух белых и двух черных) и охране. После концерта доступ в гримерку запрещен всем, включая охрану. При выполнении всех требований артистка исполняет свои хиты, в том числе «Кабриолет».

Ранее Успенская рассказала, что перенесла срочную операцию на сломанную руку. Она подчеркнула, что перелом был серьезным. Врачи установили ей специальные швейцарские пластины. Певица уже вернулась домой. Из-за операции ей пришлось отменить концерт в Екатеринбурге, который был запланирован на 3 октября. Успенская поблагодарила врачей и уверила, что будет «жива и здорова».