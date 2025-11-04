В Нижнем Новгороде пройдет региональный этап «Научных битв»

Победители Science Slam из шести вузов России представят свои исследования в формате научного поединка. У каждого участника будет всего 10 минут, чтобы доступно, увлекательно и с юмором рассказать о своей работе и завоевать симпатию аудитории. Победителя определят зрители — аплодисментами, громкость которых будет зафиксирована шумомером. «Научная битва» объединит исследования в самых разных областях знаний — от фармакологии и генетики до эпидемиологии.