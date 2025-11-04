В Нижнем Новгороде пройдет региональный этап «Научных битв»

Региональный этап Университетской лиги «Научных битв» состоится 6 ноября в Нижнем Новгороде в ходе проведения Десятилетия науки и технологий и в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Победители Science Slam из шести вузов России представят свои исследования в формате научного поединка. У каждого участника будет всего 10 минут, чтобы доступно, увлекательно и с юмором рассказать о своей работе и завоевать симпатию аудитории. Победителя определят зрители — аплодисментами, громкость которых будет зафиксирована шумомером. «Научная битва» объединит исследования в самых разных областях знаний — от фармакологии и генетики до эпидемиологии.
«Такие мероприятия помогают разрушать стереотип о том, что наука — это скучно или непонятно. Здесь важно говорить о сложных вещах просто, увлекательно, с живыми примерами и человеческими историями. Через такие встречи рождается интерес, а из интереса вырастают будущие открытия», — отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.