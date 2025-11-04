Раскрыты подробности жуткого ДТП в Хабаровском крае, где погибли отец и сын

В результате наезда оба мужчины получили тяжёлые травмы. Родитель погиб на месте, его сына госпитализировали в Краевую клиническую больницу № 2. Врачи боролись за жизнь молодого человека больше полусуток, но после полудня 3 ноября он скончался на больничной койке.