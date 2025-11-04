Ричмонд
Раскрыты подробности жуткого ДТП в Хабаровском крае, где погибли отец и сын

Оба мужчины получили тяжёлые травмы — родитель умер на месте, а сын скончался в больнице.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае скончался второй участник ДТП, сбитый кей-каром на тёмной трассе. Погибшие приходились друг другу отцом и сыном, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По уточнённым данным, авария произошла 2 ноября в 21:00 на трассе А-375 «Хабаровск — Находка». Водитель Mazda Carol двигался в сторону Приморья и в темноте врезался в двух пешеходов — 47-летнего отца и его 26-летнего сына.

В результате наезда оба мужчины получили тяжёлые травмы. Родитель погиб на месте, его сына госпитализировали в Краевую клиническую больницу № 2. Врачи боролись за жизнь молодого человека больше полусуток, но после полудня 3 ноября он скончался на больничной койке.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.