Раскрыты подробности жуткого ДТП в Хабаровском крае, где погибли отец и сын

В Хабаровском крае скончался второй участник ДТП, сбитый кей-каром на тёмной трассе. Погибшие приходились друг другу отцом и сыном, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
По уточнённым данным, авария произошла 2 ноября в 21:00 на трассе А-375 «Хабаровск — Находка». Водитель Mazda Carol двигался в сторону Приморья и в темноте врезался в двух пешеходов — 47-летнего отца и его 26-летнего сына.
В результате наезда оба мужчины получили тяжёлые травмы. Родитель погиб на месте, его сына госпитализировали в Краевую клиническую больницу № 2. Врачи боролись за жизнь молодого человека больше полусуток, но после полудня 3 ноября он скончался на больничной койке.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.