В Башкирии назвали города и районы с наибольшим числом отравлений алкоголем

Роспотребнадзор Башкирии обнародовал статистику отравлений спиртосодержащей продукцией за первые девять месяцев 2025 года. Антилидерами по количеству случаев стали Уфа и Белорецкий район.
Согласно данным ведомства, в столице республики зарегистрирован 321 случай отравления алкоголем. В Белорецком районе таких инцидентов выявлено 97. В тройку городов с наибольшим числом отравлений также вошли Стерлитамак (51) и Октябрьский (36).
Значительное число случаев отмечено в Дюртюлинском (35), Белебеевском (25), Уфимском (21), Татышлинском и Туймазинском (по 18) районах. Всего в списке представлены 48 муниципалитетов, где были зафиксированы подобные инциденты.
Общий показатель по республике составил 19,3 случая на 100 тысяч населения, что немного ниже уровня прошлого года, когда этот показатель достигал 20,7 на 100 тысяч человек.
