Липецкие учащиеся узнали о карьерных возможностях в дорожной отрасли

«Карьерный марафон», посвященный работе в дорожной отрасли, состоялся для учащихся профильных колледжей в Липецке. Им в том числе рассказали о реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.
Участниками мероприятия стали учащиеся Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий, колледжа транспорта и дорожного хозяйства, а также индустриально-строительного колледжа. Представители регионального минтранса рассказали им, что представляет собой дорожное хозяйство области, насколько масштабны задачи, стоящие перед специалистами, какие профессии востребованы и как можно найти работу в организациях этой сферы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.