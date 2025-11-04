Липецкие учащиеся узнали о карьерных возможностях в дорожной отрасли

Участниками мероприятия стали учащиеся Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий, колледжа транспорта и дорожного хозяйства, а также индустриально-строительного колледжа. Представители регионального минтранса рассказали им, что представляет собой дорожное хозяйство области, насколько масштабны задачи, стоящие перед специалистами, какие профессии востребованы и как можно найти работу в организациях этой сферы.