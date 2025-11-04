Калужский производитель металлоконструкций представил оборудование в Москве

Выставка объединила более 600 специалистов из 22 стран, включая представителей компаний из Китая, Турции, Белоруссии и других государств, а также ключевых игроков российского строительного рынка. В ходе проведения деловой программы выступили ведущие эксперты из Европы, Азии и Ближнего Востока, представившие глобальные тренды и инновации в строительных материалах и технологиях.