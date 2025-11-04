Ричмонд
Калужский производитель металлоконструкций представил оборудование в Москве

Он принял участие в международной специализированной строительной выставке.

Производитель металлоконструкций «КЗМИ СНАБ» из Калуги представил оборудование на международной специализированной строительной выставке «Цемент. Бетон. Сухие смеси 2025», которая проходила с 29 по 31 октября в Москве. Его участие стало возможным при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в агентстве развития бизнеса Калужской области.

«На выставке мы продемонстрировали наши вибропрессы в работе — и получили массу положительных отзывов. Посетители активно интересовались техническими характеристиками, обсуждали возможности применения в своих проектах. Уже сейчас есть несколько конкретных договоренностей и новые полезные контакты», — подчеркнула генеральный директор компании «КЗМИ СНАБ» Юлия Матюхина.

Выставка объединила более 600 специалистов из 22 стран, включая представителей компаний из Китая, Турции, Белоруссии и других государств, а также ключевых игроков российского строительного рынка. В ходе проведения деловой программы выступили ведущие эксперты из Европы, Азии и Ближнего Востока, представившие глобальные тренды и инновации в строительных материалах и технологиях.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.