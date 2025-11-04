Закрытие аэропорта в Волгограде не повлияло на расписание рейсов

Волгоградская область ночью 4 ноября 2025 года пережила серьезную атаку БПЛА: 15 беспилотников уничтожили ПВО в небе над регионом. Воздушное пространство в целях безопасности закрывала Росавиация на несколько часов, однако это не сказалось на расписании: все вечерние и утренние рейсы в аэропорту «Сталинград» отправили и приняли вовремя, сообщает онлайн-табло аэропорта.
4 ноября аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. Во вторник в расписании только вылеты в Москву и Санкт-Петербург.
