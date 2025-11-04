Сегодня, 4 ноября, в День народного единства в Уфе возложили цветы к Монументу Дружбы. Участие в мероприятии приняли глава Башкирии Радий Хабиров, члены республиканского правительства, депутаты Госсобрания, руководители муниципалитета, министерств и ведомств и другие.