Сегодня, 4 ноября, в День народного единства в Уфе возложили цветы к Монументу Дружбы. Участие в мероприятии приняли глава Башкирии Радий Хабиров, члены республиканского правительства, депутаты Госсобрания, руководители муниципалитета, министерств и ведомств и другие.
Радий Хабиров поздравил с праздником жителей региона.
«Сила нашей республики в том, что в такие непростые времена мы созидаем, строим и не унываем», — отметил он.
Ранее свои поздравления жителям республики направили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.