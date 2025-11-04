Мужчина пропал в башкирских лесах: его поисками занялись спасатели

В экипировку следует включить свисток для подачи сигналов, компас для ориентации, яркую одежду, чтобы быть заметным, и фонарик на случай наступления темноты. Если человек все же заблудился, нужно остановиться, позвонить по номеру 112 и оставаться на месте до прихода помощи.