Мужчина пропал в башкирских лесах: его поисками занялись спасатели

Житель Башкирии пропал в лесу в Гафурийском районе.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 3 ноября, в Башкирии спасателям поступило сообщение о пропавшем в лесу мужчине в Гафурийском районе. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, сигнал поступил в Центр обработки вызовов Системы-112.

К счастью, как позже выяснилось, мужчина сумел самостоятельно найти дорогу и выбраться из леса. Медицинская помощь ему не потребовалась.

В связи с этим инцидентом Госкомитет по ЧС напоминает жителям республики о правилах безопасности при посещении леса. Специалисты рекомендуют перед выходом на природу полностью заряжать мобильный телефон и брать с собой powerbank, обязательно сообщать родным запланированный маршрут и ориентировочное время возвращения.

В экипировку следует включить свисток для подачи сигналов, компас для ориентации, яркую одежду, чтобы быть заметным, и фонарик на случай наступления темноты. Если человек все же заблудился, нужно остановиться, позвонить по номеру 112 и оставаться на месте до прихода помощи.

— Правильная подготовка и спокойствие — ключ к безопасному возвращению. Берегите себя! — заявили в ГК ЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.