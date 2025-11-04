В Моршанском лесхозе Тамбовской области начали выращивать саженцы

Саженцы с закрытой корневой системой начали выращивать в Моршанском лесхозе Тамбовской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Моршанского района.
В ближайшие несколько лет лесоводы планируют вырастить таким способом около трех тысяч деревьев. В теплицах посадочный материал будут выращивать в течение двух-пяти лет, прежде чем сеянцы можно будет использовать для озеленительных работ. Для растений с закрытой корневой системой необходим специальный грунт, а выращивают их в горшочках, которые позволяют правильно развивать корни и сделать сеянец более устойчивым к условиям окружающей среды. За несколько лет корни растений разрастаются и образуют ком, который обеспечивает запас питательных веществ, пока дерево не укоренится в естественных условиях.
«Чтобы решить задачу, мы выращиваем саженцы с закрытой, а значит, защищенной корневой системой. Это дает дополнительные удобства и гарантии сохранности при транспортировке, а главное — приживаемость такого посадочного материала близка к ста процентам», — подчеркнул директор Моршанского лесхоза Владимир Лютиков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.