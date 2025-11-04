В Моршанском лесхозе Тамбовской области начали выращивать саженцы

В ближайшие несколько лет лесоводы планируют вырастить таким способом около трех тысяч деревьев. В теплицах посадочный материал будут выращивать в течение двух-пяти лет, прежде чем сеянцы можно будет использовать для озеленительных работ. Для растений с закрытой корневой системой необходим специальный грунт, а выращивают их в горшочках, которые позволяют правильно развивать корни и сделать сеянец более устойчивым к условиям окружающей среды. За несколько лет корни растений разрастаются и образуют ком, который обеспечивает запас питательных веществ, пока дерево не укоренится в естественных условиях.