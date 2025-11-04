Власти ПАС радуются, что Молдова живёт в долг: Почему это приведёт к экономическому краху

После многих лет, когда ПДС утверждала, что не берет кредиты или делает это «ответственно», сегодня она заявляет, что «жить в долг не проблема». Этот нарратив опасен и ложен. За цифрами скрывается реальность: Республика Молдова втянута в токсичную финансовую зависимость, где государство всё больше занимает, всё меньше исполняет и всё больше платит за собственную некомпетентность — написал в социальных сетях экс-премеьер Влад Филат.