Власти ПАС радуются, что Молдова живёт в долг: Почему это приведёт к экономическому краху

ПДС — Партия Долгового Состояния.
После многих лет, когда ПДС утверждала, что не берет кредиты или делает это «ответственно», сегодня она заявляет, что «жить в долг не проблема». Этот нарратив опасен и ложен. За цифрами скрывается реальность: Республика Молдова втянута в токсичную финансовую зависимость, где государство всё больше занимает, всё меньше исполняет и всё больше платит за собственную некомпетентность — написал в социальных сетях экс-премеьер Влад Филат.
Правительство ПДС — чемпион по долгам.
За пять лет ПДС накопила дефицит в 65,5 млрд леев. Расходы 2021−2025 годов не имели реального покрытия и в основном финансировались из займов. Только в 2025 году дефицит составит 18,1 млрд леев — почти полностью за счёт новых долгов. Ни один бюджет не был исполнен полностью: в 2022-м утверждено 73,9 млрд, потрачено 68,6; в 2023-м неисполнение — 3,4 млрд, в 2024-м — 2,2, в 2025-м прогнозируется не менее 3,5 млрд. Всего — 15,7 млрд леев невыполненных обещаний.
Пять последствий жизни в долг:
1. Неисполнение бюджета — фабрика коррупции. Когда утверждённые парламентом деньги не доходят до получателей, кто-то решает, кому дать, а кому нет. Там, где решения произвольны, возникает коррупция. Муниципалитеты не получают оплаты, фермеры остаются без компенсаций. Недоисполнение это инструмент политического контроля: вознаграждается лояльность, карается независимость.
2. Займы на потребление, не на развитие. В 2025 году лишь 3,7 млрд леев (20%) направлены на инвестиции, тогда как 14,4 млрд на текущие расходы: зарплаты, пенсии, администрацию. Мы живём в кредит ради потребления, а не ради роста — это отсрочка банкротства.
3. Дорогие кредиты вместо дешёвых. Стоимость внешнего долга — 1,5%, но правительство берёт внутренние кредиты под 9−10%, а порой и свыше 20%. В 2025 году 63% займов — внутренние. Это выгодно банкам, близким к власти. ПДС создала союз государства и банков, где решения Минфина и НБМ обслуживают кредиторов. Это не ошибка, а интерес.
4. Проценты — «инвестиционный проект» ПДС. Расходы на обслуживание долга выросли с 1,9 млрд леев в 2021-м до 4,8 млрд в 2025-м. За пять лет государство выплатит 19,7 млрд леев только в виде процентов, эквивалент года финансирования образования. ПДС инвестирует не в людей, а в финансовую клиентелу, приведшую её к власти.
5. Банковская система — паразит бюджета. Чрезмерные внутренние заимствования превратили банки в бюджетных паразитов. Зачем финансировать экономику, если можно без риска кредитовать государство? Чем выше долг, тем зависимее банки от власти, а власть — от банков. Порочный круг, удобный для правящих, но губительный для экономики.
Заключение.
ПДС превратила долг в государственную политику. Заём не грех, если он приносит развитие. Но жить в долг, финансировать потребление и обогащать банки под 10% это фискальное и моральное преступление. Правительство ПДС построило экономику долга — систему, где каждый миллиард кредита превращается в политическую власть и прибыль для банков. Молдове нужны не правительства, живущие в долг, а правительства, живущие за счёт компетентности, производства и честной налоговой политики — заключил Филат.
