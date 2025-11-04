В Беларуси крупные сети будут продавать больше этих товаров. Расширение взаимодействия белорусских производителей товаров легкой промышленности и крупных торговых сетей рассмотрели на совещании в концерне «Беллегпром». Подробности передает БелТА.
На встрече обсуждалась возможность, как именно увеличить возможность представленность белорусской продукции на полках магазинов. Председатель концерна «Беллегпром» Надежда Лазаревич подчеркнула, что насыщение рынка отечественными товарами является актуальной темой.
— Видим, что продукция, которая производится на таких предприятиях, как Барановичское ПХО, Оршанский льнокомбинат, «Моготекс», «Лента» и многих других, на полках магазинов крупнейших сетей «Евроопт», «Санта» и «Соседи» занимает всего 0,2% общего объема поставок. Это совершенно недостаточно, — заметила глава концерна.
По словам Лазаревич, необходимо вырабатывать комплексные меры, а также разговаривать с руководителями указанных сетей.
