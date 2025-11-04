Ричмонд
Ивановская область представила в Москве традиционное блюдо

Кулинары приготовили блины под названием чекалы.

Традиционное блюдо — чекалы — представила Ивановская область в Москве в рамках проекта «ПроЕДУ по России! — Код регионов». Его реализация отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте туризма региона.

Мероприятие прошло на базе кулинарной школы известного ресторатора Аркадия Новикова в Москве. В каждой региональной команде — шеф-повар и представители управленческих и профессиональных региональных сообществ. «Вкус» своего региона участники представили через локальные блюда, гастропрезентации и сувениры. Кульминацией события стало приготовление региональных блюд.

Шеф-повар ресторана «Библиотека» Алексей Нечаев совместно с директором департамента туризма Ивановской области Майей Силкиной, руководителем центра развития туризма и гостеприимства Ивановской области Екатериной Павловой приготовили чекалы — блюдо, которое было визитной карточкой Крестовоздвиженской ярмарки в Иваново-Вознесенске, а сейчас возрождено по старинным рецептам. Эта разновидность блинов пользовалась огромной популярностью в начале осени, когда двухнедельная ярмарка набирала свой размах.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.