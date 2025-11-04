«Белпочта» обратилась к белорусам из-за выплаты пенсий перед большими выходными. Подробности рассказали в пресс-службе предприятия.
В организации уточнили, что за 7 ноября белорусам досрочно выплатят пенсии, а также пособия. Так, в Брестской, Гродненской, Витебской, Минской и Могилевской областях, а также в столице выплаты будут производиться 5 ноября. В Гомельской области пенсии и пособия выплатят 6 ноября.
