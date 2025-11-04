Ричмонд
В Красноярском крае помогли найти работу 25 тысячам человек: самые востребованные специальности

КРАСНОЯРСК, 4 ноября, ФедералПресс. В Красноярском крае в 2025 году благодаря поддержке службы занятости работу смогли найти 25 тысяч жителей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Freepik

«По рабочим специальностям трудоустроен 61% соискателей, специалистами — 39%», — добавили в ведомстве. Самые востребованные сферы обрабатывающие производства сельское хозяйство лесная отрасль транспорт строительство. Самые востребованные вакансии водитель бухгалтер инженер слесарь специалист.

Общее количество трудоустроенных в октябре 2025 года: до 3 тысяч человек.

В ведомстве добавили, что на данный момент в их базе открыты порядка 34 вакансий.

Известно, что рабочие специальности стали популярными у красноярцев. Также выяснилось, где в регионе платят больше 300 тысяч. В Красноярском крае нашли работу 115 соотечественников, приехавших из других стран, также прошла всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», отмечен рост безработицы, хотя незадолго до того показатель фиксировался на рекордно низком уровне. Ситуацию с работой в Красноярском крае комментировал и губернатор Михаил Котюков.