На дороге под Красноярском запустят новую камеру фиксации: где и когда

«Трасса после реконструкции стала комфортной и безопасной. Чтобы ее сохранить, смонтировали пункт весогабаритного контроля и камеру для фиксации превышения скорости», — прокомментировал глава КрУДора Евгений Михалев.
Новое устройство является частью комплекса весогабаритного контроля.
Автодорога Красноярск — Элита проходила масштабную реконструкцию вплоть до октября нынешнего года включительно. В частности, здесь появилось четырехполосное движение, виадук около перекрестка с трассой Минино — Бугачево и пункт весогабаритного контроля на четвертом километре.
Всего же в регионе работает 250 стационарных и 71 передвижной комплекс.
Фото: ФедералПресс / Вера Романескул.