На дороге под Красноярском запустят новую камеру фиксации: где и когда

КРАСНОЯРСК, 4 ноября, ФедералПресс. Видеокамера для фиксации превышения скорости начнет работу в штатном режиме на трассе Красноярск — Элита с 5 ноября. Работа выполнена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Аргументы и факты

«Трасса после реконструкции стала комфортной и безопасной. Чтобы ее сохранить, смонтировали пункт весогабаритного контроля и камеру для фиксации превышения скорости», — прокомментировал глава КрУДора Евгений Михалев.

Новое устройство является частью комплекса весогабаритного контроля.

Автодорога Красноярск — Элита проходила масштабную реконструкцию вплоть до октября нынешнего года включительно. В частности, здесь появилось четырехполосное движение, виадук около перекрестка с трассой Минино — Бугачево и пункт весогабаритного контроля на четвертом километре.

Всего же в регионе работает 250 стационарных и 71 передвижной комплекс.

Недавно министр строительства РФ Ирек Файзуллин оценил в том числе дорожные проекты в Красноярском крае, а также о том, что жителей региона предупредили о снегопаде.

Фото: ФедералПресс / Вера Романескул.