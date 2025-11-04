Сотрудники кубанской компании «Холкор» посетили «Фабрику процессов»

В обучении приняли участие 12 сотрудников компании — от генерального директора до линейных специалистов, что подчеркивает важность вовлеченности всех уровней управления. Благодаря слаженным действиям команды и грамотному применению инструментов бережливого производства «Холкору» удалось сократить время выполнения процессов, минимизировать незавершенное производство и сбалансировать запасы. Кроме того, компания увеличила прибыль, снизила себестоимость продукции и выполнила план по выпуску качественных изделий в установленные сроки.