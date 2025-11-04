Ричмонд
Сотрудники кубанской компании «Холкор» посетили «Фабрику процессов»

В обучении приняли участие 12 человек.

Участниками «Фабрики производственных процессов» стали сотрудники компании «Холкор» по производству морозильных и холодильных складов. Мероприятие проводилось в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.

В обучении приняли участие 12 сотрудников компании — от генерального директора до линейных специалистов, что подчеркивает важность вовлеченности всех уровней управления. Благодаря слаженным действиям команды и грамотному применению инструментов бережливого производства «Холкору» удалось сократить время выполнения процессов, минимизировать незавершенное производство и сбалансировать запасы. Кроме того, компания увеличила прибыль, снизила себестоимость продукции и выполнила план по выпуску качественных изделий в установленные сроки.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.