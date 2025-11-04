Два новых праздника установили в России

День языков народов России будет приурочен к дню рождения советского поэта Расула Гамзатова. «Автор легендарных “Журавлей”, он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», — говорил Путин на заседании совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, прошедшем в июне 2025 года. Президент тогда высказывал необходимость серьёзно работать на укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве.