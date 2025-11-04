Два новых праздника установили в России

В России со следующего года в календаре появятся два новых праздника. Соответствующие указы подписал президент страны Владимир Путин.
День коренных малочисленных народов России необходим для «сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов». Есть аналогичный мировой праздник — День коренных народов мира. Его празднуют 9 августа.
День языков народов России будет приурочен к дню рождения советского поэта Расула Гамзатова. «Автор легендарных “Журавлей”, он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», — говорил Путин на заседании совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, прошедшем в июне 2025 года. Президент тогда высказывал необходимость серьёзно работать на укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве.
А сегодня, 4 ноября, россияне празднуют День народного единства. Этот праздник начали отмечать с 2005 года. Памятная дата была установлена в честь победы над поляками в 1612 году.
Ранее «Югополис» сообщал, что власти Краснодарского края поздравили жителей региона с этим праздником. На Кубани зарегистрированы представители более 160 национальностей. Из них 120 — в краевой столице.