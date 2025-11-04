Команда московского колледжа стала призером кулинарного чемпионата

Второе место на Международном кулинарном чемпионате Golden Knife, который проходил с 28 по 30 октября в китайской провинции Хайнань, заняла команда Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
В соревнованиях участвовали молодые мастера из 11 стран Азии и Африки. За четыре часа командам нужно было создать и представить жюри полноценное меню — закуску, основное горячее блюдо и десерт, при этом обязательно использовать четыре продукта, определенных организаторами.
Конкурсанты из Москвы представили закуску из морского ушка с муссом из гребешка, осетровой икрой, тыквенным кремом и пикантным огуречным соусом. На горячее они подали копченый грибной мусс со свеклой, хрустящую тарталетку с огурцом, сферы из жареного картофеля и свекольное тако с грибным жюльеном. Десерт состоял из мусса из листьев черной смородины в глазури из чая анчан, мороженого из финиковой пасты и лаймового желе. Его дополнили облепиховой карамелью с горным медом и чаем саган-дайля.
«Участие в таком престижном состязании продемонстрировало конкурентоспособность молодых поваров России. Мы привезли в Китай частичку русского гастрономического кода, переосмысленного через современные техники, и судьи это оценили. Это успех не только нашей команды, но и всей системы среднего профессионального образования», — подчеркнул преподаватель Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» Александр Рыбальченко.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.