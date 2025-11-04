Команда московского колледжа стала призером кулинарного чемпионата

Конкурсанты из Москвы представили закуску из морского ушка с муссом из гребешка, осетровой икрой, тыквенным кремом и пикантным огуречным соусом. На горячее они подали копченый грибной мусс со свеклой, хрустящую тарталетку с огурцом, сферы из жареного картофеля и свекольное тако с грибным жюльеном. Десерт состоял из мусса из листьев черной смородины в глазури из чая анчан, мороженого из финиковой пасты и лаймового желе. Его дополнили облепиховой карамелью с горным медом и чаем саган-дайля.