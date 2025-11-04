Инспекторы ГАИ ограничили движение на улице Минска из-за раненой женщины

В понедельник, 3 ноября, примерно в 13.40 в оперативно-дежурную службу УВД Минского райисполкома поступил звонок от 61-летнего мужчины. Он сообщил, что находится за рулем автомобиля Citroen и везет жену в больницу с серьезной травмой руки. Осознав, что счет идет на минуты, мужчина попросил помощи об оперативном сопровождении.