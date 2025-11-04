Инспекторы ГАИ ограничили движение на улице Минска из-за раненой женщины. Подробности обнародовали в ГАИ Минского района.
В понедельник, 3 ноября, примерно в 13.40 в оперативно-дежурную службу УВД Минского райисполкома поступил звонок от 61-летнего мужчины. Он сообщил, что находится за рулем автомобиля Citroen и везет жену в больницу с серьезной травмой руки. Осознав, что счет идет на минуты, мужчина попросил помощи об оперативном сопровождении.
«Сотрудники ДПС незамедлительно приступили к действиям. Связавшись с заявителем, они определили его маршрут и выдвинулись навстречу», — сообщили в ГАИ.
И добавили: чтобы не терять время инспекторы на подконтрольном участке временно ограничили движение транспорта и обеспечили «зеленый коридор». Через несколько минут авто с пострадавшей, которое сопровождало патрульная машина, следовала в Минскую областную клиническую больницу.
Сотрудники ДПС заранее поставили в известность дежурный персонал больницы о серьезной травме женщины и ее скором прибытии, чтобы у медиков была возможность незамедлительно оказать помощь.
