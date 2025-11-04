Ричмонд
В центре Омска продают за 809 миллионов рублей здание со «спиралью»

Площадь объекта — больше 4000 квадратных метров.

Источник: Om1 Омск

В Омске выставлен на продажу бизнес-центр, построенный в 2014 году. Здание общей площадью 4029 квадратных метров расположено рядом с метромостом.

Продавец акцентирует внимание на таких особенностях, как высокие потолки (3,5 метра), наличие центральных коммуникаций, современная система пожарной безопасности, видеонаблюдение и охрана.

Внутри здания установлены два современных лифта и эффективная вентиляция. Комплекс также включает собственную парковку. В непосредственной близости находятся остановки общественного транспорта, такие как «Библиотека им. Пушкина», «КДЦ “Маяковский” и “Улица Добровольского”.

На данный момент в бизнес-центре арендуют помещения спортзал, медицинские клиники, кондитерская, салон красоты и центр альтернативной медицины.

Продавец называет это здание «одним из самых современных и привлекательных в центре Омска», что может быть спорным утверждением из-за стеклянного фасада в форме спирали. Бизнес-центр предлагается к продаже за 809 миллионов рублей.