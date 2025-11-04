Ричмонд
В Красноярске обновят Гвардейский парк: как и когда

КРАСНОЯРСК, 4 ноября, ФедералПресс. В Красноярске в будущем году стартует благоустройство парка Гвардейский. Работы будут вестись в преддверии празднования 400-летнего юбилея столицы региона, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Современные пространства для прогулок должны появляться в разных районах. При этом, создавая новое, нужно подтягивать уровень ранее созданных пространств. Эта задача учтена как отдельная в программе. К примеру, в следующем году более чем в десяти скверах планируется замена уличной мебели», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Красноярска Роман Одинцов.

Объект будет наполнен патриотическим содержанием. В этой работе будут отражены пожелания ветеранов СВО и их близких.

Благоустройство перед юбилеем затронет также следующие пространства:

  • перекресток ул. Кирова и Диктатуры Пролетариата
  • ул. Копылова
  • ул. Годенко
  • проспект им. газеты «Красноярский рабочий».
  • сквер Чернышевского
  • сквер Энтузиастов
  • сквер Космонавтов.

Известно также, что в Красноярске отремонтировали все запланированные дворы, а новосибирский архитектор объяснил, в чем столица Сибири проигрывает Красноярску. Помимо этого, в Красноярске соорудят новый сквер, а регион в целом ждет масштабный ремонт дворов.