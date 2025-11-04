В Красноярске обновят Гвардейский парк: как и когда

«Современные пространства для прогулок должны появляться в разных районах. При этом, создавая новое, нужно подтягивать уровень ранее созданных пространств. Эта задача учтена как отдельная в программе. К примеру, в следующем году более чем в десяти скверах планируется замена уличной мебели», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Красноярска Роман Одинцов.
Объект будет наполнен патриотическим содержанием. В этой работе будут отражены пожелания ветеранов СВО и их близких.
Благоустройство перед юбилеем затронет также следующие пространства:
- перекресток ул. Кирова и Диктатуры Пролетариата
- ул. Копылова
- ул. Годенко
- проспект им. газеты «Красноярский рабочий».
- сквер Чернышевского
- сквер Энтузиастов
- сквер Космонавтов.
Известно также, что в Красноярске отремонтировали все запланированные дворы, а новосибирский архитектор объяснил, в чем столица Сибири проигрывает Красноярску. Помимо этого, в Красноярске соорудят новый сквер, а регион в целом ждет масштабный ремонт дворов.