В Красноярске обновят Гвардейский парк: как и когда

«Современные пространства для прогулок должны появляться в разных районах. При этом, создавая новое, нужно подтягивать уровень ранее созданных пространств. Эта задача учтена как отдельная в программе. К примеру, в следующем году более чем в десяти скверах планируется замена уличной мебели», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Красноярска Роман Одинцов.