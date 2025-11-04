В Ачинске начали работать новые автобусы на газу

«Мы с вами запускаем на линию автобусы большого класса на газомоторном топливе. Современную технику приобрели при поддержке губернатора края Михаила Котюкова. Важно, чтобы общественный транспорт в Ачинске и остальных городах края был удобным, безопасным и комфортным», — прокомментировал региональный министр транспорта Дмитрий Зотин.
Известно, что пять единиц этого транспорта уже вышли на обслуживание местного маршрута № 40 — от улицы 9 Мая до городской больницы. В прошлом году на линии в городе уже вышли 10 подобных автобусов.
Оснащение автобусов видеонаблюдение валидаторы информационные мониторы USB-зарядки кондиционеры откидной трап для колясок.
Известно, что подобные автобусы уже работают в Норильске и Красноярске. Причем в столице региона до конца 2025 года будут запущены 150 единиц такого вида транспорта.
Одновременно в регионе ведется и ремонт дорог: трассу Канск — Абан — Богучаны масштабно модернизируют, а на трассе Канск — Тасеево — Устье ремонтируют покрытие и мосты. Схожие работы ведутся также в Курагинском районе и Назаровском округе. Помимо этого, в Красноярском крае модернизируют дороги, ведущие к популярным озерам.