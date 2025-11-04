Жителей Ростовской области предупредили о новых уловках кибермошенников

Жителей Ростовской области предупреждают о новой мошеннической схеме. Подробности сообщает Вестник Киперполиции в России.
— Мошенники звонят человеку от имени бухгалтера администрации муниципалитета, сообщают о положенной выплате и приглашают оформить документы, — говорится в сообщении.
При этом, обманщики называют время записи и номер кабинета. В конце разговора просят продиктовать паспортные данные, чтобы оформить человеку временный пропуск. Сами по себе для взлома аккаунта эти сведения недостаточны, однако с их помощью можно действовать по-другому. Как правило, после этого человеку звонят лже-правоохранители и сообщают об утечке информации, «финансировании террористов» и прочих последствиях, которые случились из-за попадания его личных данных в руки мошенников.
Раскусить такую схему на начальном этапе сложно. Поэтому даже официальные приглашения стоит проверять. Например, позвонив по номерам, указанным на сайте местной администрации.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
«Нас подслушивают!»: В Ростове парень перевел мошенникам более 850 тысяч рублей, не дозвонившись до мобильного оператора.