Подмосковный колледж и «Мособлэнерго» будут вместе готовить кадры

Компания «Мособлэнерго» и колледж «Энергия» в городе Реутове Московской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки квалифицированных сотрудников в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Соглашение предусматривает взаимодействие между колледжем и энергетической компанией. Стороны организуют целевое обучение по направлению «Электроэнергетика» для будущих электромонтажников, прохождение студентами практики на производственных объектах «Мособлэнерго» и последующее трудоустройство лучших выпускников.
Кроме того, запланированы встречи с родителями студентов и абитуриентов, экскурсии на предприятия и дни открытых дверей. Также будут организованы консультации по оснащению учебных лабораторий и участие студентов колледжа в конкурсах профессионального мастерства на учебном полигоне компании в Ликино-Дулеве.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.