В Башкирии вспомнили бывших мэра и председателя Совета Стерлитамака

4 ноября исполнилось четыре года, как скончался бывший мэр Стерлитамака Владимир Куликов. На кладбище у могилы экс-чиновника собрались родные, близкие и коллеги, возложив цветы и поделившись воспоминаниями. В церемонии участвовал вице-премьер правительства Башкирии Рустем Газизов и нынешний градоначальник.
«К сожалению, я не был знаком с Владимиром Ивановичем лично, но знаю, что он был отличным главой администрации, он любил город, многое сделал для его развития. Говорят, что человек продолжает жить в том, что он создал, поэтому Владимир Иванович всегда жив в нашей памяти, в сердцах близких, коллег и друзей, жителей города. Мы ввели традицию проводить турниры по настольному теннису и футзалу памяти Владимира Ивановича Куликова», — написал мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.
Также спортивные состязания, где участвовали команды администрации города, депутатского корпуса и ветеранских организаций, посвятили памяти Андрея Ширяева — бывшего председателя Совета Стерлитамака. Его сердце перестало биться пять лет назад.
Ранее «Башинформ» писал об открытии мемориальной доски в память Владимира Куликова.