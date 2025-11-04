В Башкирии вспомнили бывших мэра и председателя Совета Стерлитамака

«К сожалению, я не был знаком с Владимиром Ивановичем лично, но знаю, что он был отличным главой администрации, он любил город, многое сделал для его развития. Говорят, что человек продолжает жить в том, что он создал, поэтому Владимир Иванович всегда жив в нашей памяти, в сердцах близких, коллег и друзей, жителей города. Мы ввели традицию проводить турниры по настольному теннису и футзалу памяти Владимира Ивановича Куликова», — написал мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.