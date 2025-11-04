В Сочи прошел тур для победителей туристической премии Удмуртии

Образовательный тур для победителей Республиканской туристической премии Удмуртии состоялся в Сочи в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.
Финал первой республиканской туристической премии Удмуртии состоялся в сентябре. Были определены лидеры в 13 номинациях, охватывающих все ключевые сегменты индустрии туризма и гостеприимства. Наградой победителям стала поездка в Сочи, чтобы перенять лучшие практики туристической индустрии и полезные наработки.
За три дня делегаты посетили крупные санаторно-курортные комплексы Сочи, ознакомились с оздоровительными методиками и популярными туристическими новинками и обменялись опытом с сотрудниками сочинских средств размещения.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.