Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил проходит в Беларуси 4 ноября. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
«Сегодня проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил», — отметили в ведомстве.
Сбор открыл министр обороны Беларуси Виктор Хренин. В пресс-службе отметили, что темой является «Направленность подготовки Вооруженных Сил, порядок решения задач обучения должностных лиц органов военного управления и подготовки войск (сил) в 2025/2026 учебном году».
В Минобороны уточнили, что цель данного сбора состоит в выработке у командного состава Вооруженных Сил единого понимания последовательности, а также способов обучения должностных лиц органов военного управления и войск (сил) с учетом направленности подготовки ВС в новом учебном году.
В мероприятии принимают участие руководство органов внутреннего управления, начальники и командиры штабов соединений и воинских частей, другие должностные лица.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов высказался про оснащение Беларуси высокоточным оружием.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что комплекс «Орешник» станет на боевое дежурство в Беларуси в декабре: «Страшное оружие».
Вместе с тем Лукашенко назвал условие, чтобы разговоры об «Орешнике» прекратились.