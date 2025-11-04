В Екатеринбурге в сарае нашли десятки расплодившихся декоративных крыс

В Екатеринбурге волонтеры выхаживают домашних крыс, которые выживали в холодном сарае. Всего там было обнаружено более 40 грызунов.
— История началась с двух питомцев — мальчика и девочки. Их хозяйка уехала в Москву, оставив крыс на попечение дедушке, — пишет «4 канал».
Но за два года грызунов стало слишком много. Дедушка, решив, что в клетке крысам стало тесно, переселил их из квартиры в сарай.
О грызунах пожилой мужчина заботился как умел.
Волонтеры говорят, что на отлов крыс в сарае ушло около 3 часов. Крысиного помета было так много, что его пришлось убирать лопатой.
— В сарае зимой очень холодно, крысы все это время выживали как могли, — отметили волонтеры.
Сейчас все крысы в безопасности. Однако им требуется помощь.