В Екатеринбурге в сарае нашли десятки расплодившихся декоративных крыс

Почти все зверьки больны.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге волонтеры выхаживают домашних крыс, которые выживали в холодном сарае. Всего там было обнаружено более 40 грызунов.

— История началась с двух питомцев — мальчика и девочки. Их хозяйка уехала в Москву, оставив крыс на попечение дедушке, — пишет «4 канал».

Но за два года грызунов стало слишком много. Дедушка, решив, что в клетке крысам стало тесно, переселил их из квартиры в сарай.

О грызунах пожилой мужчина заботился как умел.

Волонтеры говорят, что на отлов крыс в сарае ушло около 3 часов. Крысиного помета было так много, что его пришлось убирать лопатой.

— В сарае зимой очень холодно, крысы все это время выживали как могли, — отметили волонтеры.

Сейчас все крысы в безопасности. Однако им требуется помощь.