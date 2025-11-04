Заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться в Воронежской области

Так, в общей сложности зарегистрировали 8805 заболевших. Половина из них — дошкольники и ученики младших и средних классов общеобразовательных учреждений. По данным санврачей, в области сейчас циркулируют всевозможные риновирусы, аденовирусы, парагрипп и т. д. Непосредственно вирусы гриппа пока массово не распространяются.



К слову, сейчас в области все еще активно идет прививочная кампания против гриппа, воронежцам советуют ввести вакцину, чтобы избежать вероятного заражения. Также в стандартном порядке врачи рекомендуют не пренебрегать профилактикой, то есть почаще мыть руки, с осторожностью посещать места массового скопления людей, укреплять иммунитет.