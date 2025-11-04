Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться в Воронежской области

Похоже, пик сезона простуд миновал. В регионе с 27 октября по 2 ноября зарегистрировали еще меньше заболевших, чем неделей ранее. Статистикой поделилось областное управление Роспотребнадзора.

Так, в общей сложности зарегистрировали 8805 заболевших. Половина из них — дошкольники и ученики младших и средних классов общеобразовательных учреждений. По данным санврачей, в области сейчас циркулируют всевозможные риновирусы, аденовирусы, парагрипп и т. д. Непосредственно вирусы гриппа пока массово не распространяются.

К слову, сейчас в области все еще активно идет прививочная кампания против гриппа, воронежцам советуют ввести вакцину, чтобы избежать вероятного заражения. Также в стандартном порядке врачи рекомендуют не пренебрегать профилактикой, то есть почаще мыть руки, с осторожностью посещать места массового скопления людей, укреплять иммунитет.