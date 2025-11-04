Так, в общей сложности зарегистрировали 8805 заболевших. Половина из них — дошкольники и ученики младших и средних классов общеобразовательных учреждений. По данным санврачей, в области сейчас циркулируют всевозможные риновирусы, аденовирусы, парагрипп
К слову, сейчас в области все еще активно идет прививочная кампания против гриппа, воронежцам советуют ввести вакцину, чтобы избежать вероятного заражения. Также в стандартном порядке врачи рекомендуют не пренебрегать профилактикой, то есть почаще мыть руки, с осторожностью посещать места массового скопления людей, укреплять иммунитет.
Заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться в Воронежской области
Похоже, пик сезона простуд миновал. В регионе с 27 октября по 2 ноября зарегистрировали еще меньше заболевших, чем неделей ранее. Статистикой поделилось областное управление Роспотребнадзора.
Так, в общей сложности зарегистрировали 8805 заболевших. Половина из них — дошкольники и ученики младших и средних классов общеобразовательных учреждений. По данным санврачей, в области сейчас циркулируют всевозможные риновирусы, аденовирусы, парагрипп