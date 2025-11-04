В Ленобласти для будущих мам прошел тренинг по безопасности на дороге

Тренинг по безопасности дорожного движения состоялся в Школе беременных родильного дома Всеволожской больницы в Ленинградской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Перед будущими родителями выступили инспекторы ГИБДД. Они рассказали об основных правилах дорожного движения и дали практические рекомендации. Будущим мамам объяснили, как выбрать детское автокресло и правильно его установить с учетом роста и веса ребенка, как безопаснее всего перевозить младенца в автомобиле и переходить дорогу с детской коляской.
Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов на одежде. Лекция прошла в формате открытого диалога. Будущие мамы обсудили, как правильно пристегиваться ремнем безопасности во время беременности, чтобы защитить себя и будущего ребенка, а также как обучать малыша правилам дорожного движения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.