Губернатор Ростовской области поздравил жителей Дона с Днем народного единства

Губернатор Юрий Слюсарь поздравил жителей донского региона с Днем народного единства. Об этом сообщает правительство Ростовской области.
Глава региона напомнил, что в основе Дня народного единства — пример предков, которые объединялись в трудное для Родины время.
— И сегодня жители Дона, как и вся страна, встали на защиту Отечества. Одни сражаются на передовой, другие — всеми силами в тылу помогают приблизить победу. Участвуют люди разных возрастов, профессий, наций и конфессий, — говорится в обращении.
В годовщину своей работы во главе донского региона Юрий Слюсарь поблагодарил жителей за активное участие в жизни малой родины, а также пожелал мира, добра и благополучия.
