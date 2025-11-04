Ричмонд
Губернатор Ростовской области поздравил жителей Дона с Днем народного единства

Глава региона поблагодарил дончан за участие в жизни малой родины.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Юрий Слюсарь поздравил жителей донского региона с Днем народного единства. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Глава региона напомнил, что в основе Дня народного единства — пример предков, которые объединялись в трудное для Родины время.

— И сегодня жители Дона, как и вся страна, встали на защиту Отечества. Одни сражаются на передовой, другие — всеми силами в тылу помогают приблизить победу. Участвуют люди разных возрастов, профессий, наций и конфессий, — говорится в обращении.

В годовщину своей работы во главе донского региона Юрий Слюсарь поблагодарил жителей за активное участие в жизни малой родины, а также пожелал мира, добра и благополучия.

